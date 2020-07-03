BİST116.9080.00EURO7.710.09USD6.850.00ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Goldman: Petrolde toparlanma 2022’de
    ABONE OL
    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Goldman: Petrolde toparlanma 2022’de

    ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, petrol piyasasındaki toparlanmanın 2022’de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

    Goldman: Petrolde toparlanma 2022’de

    Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, küresel petrol talebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi seviyesine dönmesinin en erken 2022’de olmasının tahmin edildiği belirtildi.

    Raporda, dünya genelinde ulaşımın artması ve altyapı harcamalarının desteklenmesiyle küresel petrol talebinin ancak 2022’de Kovid-19 öncesi seviyeye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

    Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 azalacağı, gelecek yıl ise yüzde 6 yükseleceği öngörülen raporda, petrol piyasasındaki toparlanmanın 2022’de gerçekleşeceği tahmin edildi.

    Bu ay küresel petrol talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşük olduğuna işaret edilen raporda, Çin ve Hindistan gibi büyük Asya ekonomilerindeki toparlanmanın ise petrol talebini yükselttiği vurgulandı.

    Beklenti 55 dolar

    Raporda, dünya genelinde ülkelerin karantina önlemlerini yumuşattıkça benzin ve diğer yakıtların talebinin artacağı, jet yakıtı tüketiminin ise hava yolu taşımacılığından tüketici güvenine bağlı olduğunun altı çizildi.

    Öte yandan raporda, ikinci bir Kovid-19 dalgasının küresel petrol talebini ve tüketimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu. Goldman Sachs, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yakın dönemde 35 dolar olmasını, 2022’de ise 55 dolara ulaşmasını öngörüyor.

    Kars'ta kız kaçırma kagvasıKars Sarıkamış’ta ‘kız kaçırma’ yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye’de hareketlilik arttı

    Suriye’de hareketlilik arttı

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Mesafeli kına gecesi

    Mesafeli kına gecesi

    Sıradaki Haber