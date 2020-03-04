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    HaberlerEkonomi Haberleri Goldman Sachs petrol fiyat tahminini düşürdü
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    04.03.2020 - 08:24 |

    Goldman Sachs petrol fiyat tahminini düşürdü

    Goldman Sachs, brent petrolü için fiyat tahminini düşürdü.

    Goldman Sachs petrol fiyat tahminini düşürdü

    Goldman Sachs, OPEC+'nın üretimi daha da kısması ve merkez bankalarının faiz indirimi yapmalarının talepte düşüşün büyük petrol stokları oluşmasının önüne geçmek için yeterli olmayacağını savunarak brent petrolü için fiyat tahminini düşürdü.

    Brent petrolün için Nisan ayı tahminini 53 dolar/varilden 45 dolar/varile indiren Goldman Sachs, fiyatın yıl sonuna doğru 60 dolar/varile toparlanacağını da öngördü.

    Goldman Sachs, yaklaşık 1 ay önce yaptığı tahminde üçüncü çeyrek için brent fiyatı tahminini 59 dolar/varilden 53 dolar/varile ve dördüncü çeyrek tahminini 65 dolar/varilden 60 dolar/varile düşürmüştü.

    Analistler, 2020'de petrol talebinin 550 bin varil/gün artacağı yönündeki beklentilerini de 150 bin varil/gün düşüş olacağı yönünde değiştirdiler.

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