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    30.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Google’da reklam devri bitiyor

    Google, Rekabet Kurumu (RK) kararı sonrasında Türkiye’de 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren arama sonuçlarında alışveriş reklamlarını göstermeyi durduruyor.

    Google’da reklam devri bitiyor

    Google’a bir kelime yazıldığında arama sonucunun üstünde, sağ ve sol köşelerinde farklı e-ticaret sitelerindeki ürünlerin fiyat ve tanıtımları çıkıyordu. Bu bilgiler Google Ads denilen sistemle ücretli olarak gösteriliyordu. 2019’da bu amaçla açılan dava sonuçlandı. Firma Türkiye’de 10 Ağustos’tan itibaren arama sonuçlarındaki reklamları kaldıracak.

    Google şu açıklamayı yaptı: “Bu yılın başında RK, Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile çalışmayı sürdüreceğiz.”

     

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