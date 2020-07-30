Google’da reklam devri bitiyor

Google’a bir kelime yazıldığında arama sonucunun üstünde, sağ ve sol köşelerinde farklı e-ticaret sitelerindeki ürünlerin fiyat ve tanıtımları çıkıyordu. Bu bilgiler Google Ads denilen sistemle ücretli olarak gösteriliyordu. 2019’da bu amaçla açılan dava sonuçlandı. Firma Türkiye’de 10 Ağustos’tan itibaren arama sonuçlarındaki reklamları kaldıracak.

Google şu açıklamayı yaptı: “Bu yılın başında RK, Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile çalışmayı sürdüreceğiz.”