Görmeden gören bir lider profiline ihtiyaç var!

Son bir yılda bütün ezberleri bozan, iş yapma şekillerinin yeniden kurgulanmasına neden olan pandemi süreci, iş dünyasındaki liderlik kavramının da değişimini hızlandırdı. İş dünyasında ‘lider’ kavramının son yıllarda nasıl bir değişim geçirdiğini, bugün iş dünyasında bir liderde aranan özelliklerin neler olduğunu Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal ile konuştuk. Dönüşümün pandemiden daha önce başladığını belirten Fatih Uysal şunları söyledi:

“İş dünyasına Z kuşağının katılması, değişen iş ortamı, dijitalleşmenin yarattığı sosyo-kültürel ve ekonomik dönüşümler, son yıllarda yöneticilik olgusunun da dönüşmesine neden oldu. Hizmetkar liderlik, vizyoner liderlik, dönüşümcü liderlik, şefkatli liderlik ve son olarak da uzaktan liderlik gibi yeni yaklaşımlar öne çıkmaya başladı.”

Uysal, ‘uzaktan lider’ kavramına şöyle açıklık getirdi:

“2020’de insan kaynaklarında uzaktan çalışmanın hayatımızda büyük yer kaplamasıyla birlikte gündeme gelen en önemli kavramlardan biri uzaktan liderlik oldu. Bugün pandemide ikinci dalgayı yaşarken, kurumların ve çalışanların uzaktan çalışmaya uyum sağladığını, birçok kurumun bu çalışma modelini pandemi sonrası çalışma modelinin bir parçası haline getirdiğini gözlemliyoruz.”

Bağlılığı korumak

Kariyer.net olarak bu yeni dönemi çalışanlar ve işverenlerin gözünden değerlendirmek amacıyla mart ayından bu yana düzenli aralıklarla ‘Koronavirüs ve İş Hayatı’ başlıklı bir araştırma serisi gerçekleştirdiklerini anlatan Fatih Uysal şu bilgileri verdi:

“Araştırma serimiz de gösterdi ki, uzaktan çalışma modeline geçişte en çok zorlanılan konu kurum kültürü oluşturmak ve çalışan bağlılığını korumak oldu. Araştırmalarımıza göre, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelini önümüzdeki dönemde de uygulayacağını söyleyen şirketlerin kurum kültürü oluşturmak, ekip ruhunu kaybetmemek ve çalışan bağlılığını korumak için çalışmaları gerekecek.”

Burada da yine en büyük rolün liderlere düşeceğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti:

Çok yönlülük şart

“Doğru zamanda doğru aksiyonları alarak değişimi yönetmek, güven yaratmak, ekosistemin sürekliliğini sağlamak, işlerin nasıl daha verimli yapılacağına odaklanmak ve doğru motivasyonu yakalamak için liderlik kavramının önemi daha da artıyor. Ayrıca bu öyle bir dönem ki görmeden görüp, dokunmadan dokunup, duymadan duyan bir lider profiline ihtiyaç var. Dolayısıyla bu kriz döneminde liderlerin sahip olması gereken özelliklere ‘kriz dönemine özel’ yenileri eklendi. Örneğin, Consulting Psychology adlı dergide yayımlanan yeni bir araştırmada, Kovid-19 pandemisi gibi kriz durumlarında ortaya çıkan ‘çok yönlülüğün’ bir liderin mutlaka sahip olması gereken temel özellikleri arasında önemini artırdığı vurgulanıyor.”

Şefkatli ve esnek

Uzaktan çalışma modeline geçişle yöneticilerin, çalışanların zamanını değil, yaptıkları işi değerlendirecek bir yaklaşım sergilemeye başladığını belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal şunları söyledi:

“Gerektiğinde çalışanların özel durumlarına duyarlı olmak, esnek davranmak gerekli oluyor. Bu noktada karşımıza son yıllarda yükselişte olan ‘şefkatli liderlik’ kavramı çıkıyor. Şefkatle liderlik etmek, sorunu tanımayı, başkalarının neler yaşadığını anlamayı ve ardından değişimin bir parçası olmaya katkı sunmayı gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz özel dönem itibarıyla şefkatli liderlerin sayısının artması, çalışanlarını hayatına dokunmak ve pandeminin getirdiği sıkıntıları çözmek açısından büyük önem taşıyor. İyi bilinen bir sözün çok güzel tarif ettiği gibi, liderlik güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır.”