Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında! Memur ve emekli maaşı zam oranları (2021) ne zaman belli olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü 2021 yılının ilk 6 aylık süreci için yapılacak olan zam oranlarına çevrildi. Bbinlerce emekli ve memuru yakından ilgilendiren 2021 yılı emekli ve memur zam oranı 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Şu an kadar geçen 5 aylık süreçte açılanan enflasyon tutarı 7,02 olarak açıklanırken Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,18 çıktı. Bu rakama göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurun yeni yılda alacağı zam oranı 7,96 olacak.

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayının 4'ünde açıklanacak Aralık enflasyonunu bekliyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Hal böyle olunca yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucu da ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.