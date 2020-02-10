10.02.2020 - 08:34 |
Gram altın - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 10 Şubat Pazartesi altın fiyatları
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haftanın ilk gününde gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 10 Şubat 2020 Pazartesi günü güncel altın fiyatları için arayış, sabahın ilk ışıklarında başladı. İşte altın almak isteyen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşların merak ettiği altın fiyatları haberimizde...
Altın fiyatlarını yakından takip edenler, yeni haftanın ilk gününde gram altın, çeyrak altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için arayışa geçti. Altın kaç para? aramasında bulunanlar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 10 Şubat altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 302,38 TL / Satış 302,44 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 485,02 TL / Satış 495,91 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 967,01 TL / Satış 991,82
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 2.000,71 TL/ Satış 2.050,37 TL