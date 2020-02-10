Gram altın - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 10 Şubat Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarını yakından takip edenler, yeni haftanın ilk gününde gram altın, çeyrak altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için arayışa geçti. Altın kaç para? aramasında bulunanlar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 10 Şubat altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 302,38 TL / Satış 302,44 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 485,02 TL / Satış 495,91 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 967,01 TL / Satış 991,82

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 2.000,71 TL/ Satış 2.050,37 TL