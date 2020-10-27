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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı son dakika yükselişi! Altın fiyatları 27 Ekim güncel hareketler
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    27.10.2020 - 12:00 |

    Gram altın fiyatı son dakika yükselişi! Altın fiyatları 27 Ekim güncel hareketler

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın fiyatı bugün 498 TL'ye ulaşırken, çeyrek altın fiyatı 814 TL oldu. İşte 27 Ekim Salı gününe ait güncel altın fiyatları...

    Gram altın fiyatı son dakika yükselişi! Altın fiyatları 27 Ekim güncel hareketler

    Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:496,93 TRY Satış Fiyatı:498,33 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:807,30 TRY Satış Fiyatı:814,60 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.614,90 TRY Satış Fiyatı:1.629,40 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.229,80 TRY Satış Fiyatı:3.246,40 TRY

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    İstanbul'da 1 ton çürümüş balık bulunduTuzla İçmeler Mahallesi’nde Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskın ile satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi.
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