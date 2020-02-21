Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor! Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 315,40 liradan işlem görürken haftanın son işlem gününde an itibariyle gram altının fiyatı 319,65 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşıda Çeyrek altının fiyatı 517,63 liradan işlem görürken yarım altının fiyatı 1.035,27 TL, ve son olarak Tam altının fiyatı ise 2.140,19 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan değişimleri anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 319,58 TL / Satış fiyatı ise 319,65 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altının alış fiyatı 506,19 TL / Satış fiyatı ise 517,63 TL'den işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.009,22 TL / Satış fiyatı ise 1.035,27 TL olarak an itibariyle işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.088,04 TL / Satış fiyatı ise 2.140,19 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ