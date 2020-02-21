Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor! Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşıda dün 24 ayar külçe altının gram fiyatı 315,40 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününde gram altının fiyatı an itibariyle 319,65 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin nedeni olarak dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs konusunun ciddiyetini korumasının yanı sıra Suriye ve Libya'da süren iç savaşlar nedeniyle güvenli liman altına olan talebin artması öngörülebilir. İşte Çeyrek yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 315,40 liradan işlem görürken haftanın son işlem gününde an itibariyle gram altının fiyatı 319,65 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşıda Çeyrek altının fiyatı 517,63 liradan işlem görürken yarım altının fiyatı 1.035,27 TL, ve son olarak Tam altının fiyatı ise 2.140,19 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan değişimleri anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altının alış fiyatı 319,58 TL / Satış fiyatı ise 319,65 TL'den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altının alış fiyatı 506,19 TL / Satış fiyatı ise 517,63 TL'den işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.009,22 TL / Satış fiyatı ise 1.035,27 TL olarak an itibariyle işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.088,04 TL / Satış fiyatı ise 2.140,19 TL'den işlem görüyor.