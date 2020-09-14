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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın ne kadar oldu?
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    14.09.2020 - 11:30 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.142 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

    Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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