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    06.10.2020 - 11:21 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 476,3 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 477,7 liradan tamamladı.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 476,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün taburcu olmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi.

    Bununla birlikte bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, dolar endeksinde dünkü düşüşün ardından yaşanan toparlanmanın da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

    Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketi ve Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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