Gram altÄ±n ne kadar oldu?
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 449 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â
Cuma gÃ¼nÃ¼, altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ve dolar kurundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe paralel deÄŸer kaybeden gram altÄ±n, gÃ¼nÃ¼ bir Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 2 altÄ±nda 449,3 liradan tamamladÄ±.
Gram altÄ±n, yeni haftaya da deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 10.50 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n hemen altÄ±nda, 449 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 740 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 3.002 liradan satÄ±lÄ±yor.
AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, ÅŸu dakikalarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 0,2 altÄ±nda 1.783 dolar seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Analistler, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yÄ±l sonundan Ã¶nce bazÄ± Ã¼lkelerde uygulanmaya baÅŸlanabileceÄŸine iliÅŸkin haberlerin altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ± baskÄ±lamaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
BugÃ¼n Almanya'da enflasyon ve ABD'de aÃ§Ä±klanacak verilerin yanÄ± sÄ±ra Avrupa Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n takip edileceÄŸini bildiren analistler, teknik aÃ§Ä±dan altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nda 1.750 dolarÄ±n destek, 1.800 dolarÄ±n direnÃ§ olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.