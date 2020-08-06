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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Gram altın ve çeyrek altında tarihi rekor! İşte altın fiyatlarında son durum
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    06.08.2020 - 12:42 |

    Son dakika... Gram altın ve çeyrek altında tarihi rekor! İşte altın fiyatlarında son durum

    Son günlerde gram altın, çeyrek altın ve diğer altın grupları rekor üstüne rekor kırıyor. Peki gram altın bugün kaç TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, dün 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından bugün saat 12.30 itibarıyla 474 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

    Son dakika... Gram altın ve çeyrek altında tarihi rekor! İşte altın fiyatlarında son durum

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

    Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 12.30 itibarıyla 2.051 dolardan işlem görüyor.

    Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 474 liradan işlem görüyor.

    Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 786 lira, Cumhuriyet altını 3.136 liradan satılıyor.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

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