Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları anlık takip etme linki 2020

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün gram altın 458 TL'den alınırken, 461 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 745 TL'den alınıyor, 755 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1487 TL'den alınıyor, 1514 TL'ye satılıyor. Son olarak Tam altın fiyatı ise 2978 TL'den alınıyor, 3014 TL'ye satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 458 TL, satış 461 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 745 TL, Satış 755

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.487 TL, Satış 1.514 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.978 TL, Satış 3.014 TL

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