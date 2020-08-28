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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları anlık takip etme linki 2020
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    28.08.2020 - 11:23 |

    Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları anlık takip etme linki 2020

    Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini korumaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizde derledik. İşte 28 Ağustos 2020 Cuma gününe ait altın fiyatları...

    Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları anlık takip etme linki 2020

    Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün gram altın 458 TL'den alınırken, 461 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 745 TL'den alınıyor, 755 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1487 TL'den alınıyor, 1514 TL'ye satılıyor. Son olarak Tam altın fiyatı ise 2978 TL'den alınıyor, 3014 TL'ye satılıyor.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 458 TL, satış 461 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 745 TL, Satış 755

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış 1.487 TL, Satış 1.514 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış 2.978 TL, Satış 3.014 TL

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