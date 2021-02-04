Gram gram hileye ağır ceza tamam!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan yeni yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına yüksek para cezası uygulanacağını açıkladı.

114 bin TL...

Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikâyetler aldıklarını aktaran Pekcan, buna yönelik inceleme başlattıklarını belirtti.

Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını kaydetti.

Pekcan, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek” dedi.

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, dün yaptığı açıklamada gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.

Bayraktar, “Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor. Piyasa düzenleyici kuruluşların etkinliği artırılmalı, bu kuruluşlara yenileri ilave edilmeli” dedi.

Nisandan sonra düşüş bekleniyor

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021 ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.97 arttı. TÜFE’de ocak enflasyon beklentisi yüzde 1.48 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2020’ye göre yüzde 2.66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26.16 arttı. Ocak 2021’de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut, yüzde 2.9 ile ev eşyası oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24.53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23.25 ile ev eşyası, yüzde 21.43 ile ulaştırma grubunda görüldü.

Ocak 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2.12 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Şampiyon mandalina

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 26.77 ile mandalinada oldu. Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21.03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18.85 ile çarliston biber, yüzde 14.6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45.79 ile karnabaharda gerçekleşti.

Salgınla maske de enflasyon sepetine girdi

TÜİK, enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi. Sepete giren maddeler turşu ve sweatshirt (kadın için) oldu. Sepetten çıkan maddeler ise tere, erik, normal buzdolabı (derin donduruculu), karışım kumaşlar ve şofben olarak belirlendi. Koronavirüs salgınıyla birlikte maske gibi bazı madde çeşitleri 2021 yılında sepet kapsamına girdi.

Sepette gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 22.77’den yüzde 25.94’e çıkarıldı. Salgın sürecinde önemi artan sağlığın ağırlığı ise yüzde 2.80’den yüzde 3.25’e yükseltildi. Konut, haberleşme, ev eşyası gruplarının ağırlığı artarken, alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, eğitim, lokanta ve oteller gibi grupların ağırlığı azaldı.

Elvan: Hedefin uzağındayız...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak enflasyonuna ilişkin, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor” dedi. Elvan, Twitter’dan, “Hedefe ulaşmak için önlemlerden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil” açıklamasını yaptı. Uzmanlar enflasyonda düşüş eğiliminin nisan sonrası başlamasını bekliyor.