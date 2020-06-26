Gümüş Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

İlk gümüş madenlerinin kanıtları M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 1200 yılına gelindiğinde, dünyadaki gümüş madenciliğinin çoğu, antik Yunan uygarlığı genişledikçe Yunanistan'a kaydı. M.S. 100'de İspanyol gümüş madenleri Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini besledi.



Gümüş parlak bir yapıya sahiptir ve beyaz renklidir. Atom ağırlığı yaklaşık olarak 108 gram iken atom numarası ise 47 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynama noktası ise oldukça yüksektir ve 1950 derece olarak belirlenmiştir.



Gümüş Özellikleri



Eski metalürjistler, galenaları erittiklerinde gümüşün oksijenle kolayca reaksiyona girmediğini gözlemlediler. Ayrıca, gümüşün kendi başına, tabakalara dökülebilen (dövülebilir) ve ince tellere gerilebilen yumuşak bir metal olduğunu fark ettiler.



Gümüş tel, tüm metallerin en yüksek elektrik ve termal (ısı) iletkenliğine sahip olduğu için herhangi bir elektrik tesisatında uzun yıllar kullanılmıştır. Diğer yandan gümüş, elektrik iletkenliğini ölçmek için bir standarttır. Elektrik akımının bir malzemenin içinden akmasına ne kadar izin verdiğinin ölçüsüdür. Gümüşün kablolama için artık kullanılmamasının nedeni, bakırın iyi bir iş çıkarması ve gümüşten çok daha ucuz olmasıdır. Diğer bir nedeni ise doğada nadir bulunan elementlerden biri olmasıdır.



Gümüş tuzları ise zehirlidir. Gümüş tuzları, gümüş nitrat ve gümüş klorür gibi gümüşün iyonik bileşikleridir.



Gümüş Hangi Alanlarda Kullanılır?



Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.



Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.

