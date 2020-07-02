Güncel altın fiyatları 2 Temmuz: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar gündemde araştırılan konular arasında buluyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber yeni ayın ilk gününde yatırımcılar ve hediye almak için altın alacak olanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte 1 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alış fiyatı 393,21 TL, satış fyatı 393,25 TL

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 635,50 TL, satış fiyatı 643,80 TL

Yarım altın bugün alış fiyatı 1.270,90 TL, satış fiyatı 1.286,10 TL

Tam altın bugün alış fiyatı 2.541,90 TL, satış fiyatı 2.562,40 TL

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ALTIN FİYATLARI ARTIYOR

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 394,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.616 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanarak, 1.788 dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.