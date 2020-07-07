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    HaberlerEkonomi Haberleri Güncel altın fiyatları 7 Temmuz | Altın fiyatları düşecek mi?
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    07.07.2020 - 07:36 |

    Güncel altın fiyatları 7 Temmuz | Altın fiyatları düşecek mi?

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor mu? İşte altın fiyatlarını yakından takip edenler için 7 Temmuz çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

    Güncel altın fiyatları 7 Temmuz | Altın fiyatları düşecek mi?

    Yepyeni bir haftaya girdik. Piyasaların durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün pazartesi olması sebebiyle döviz ve altın fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıklıkla 'Altın fiyatlarında son durum nedir? ' sorusu yöneltiliyor.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 393,38 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 646,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.292,50 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın alış fiyatı 2.531,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.557,90 TL

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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