07.07.2020 - 07:36 |
Güncel altın fiyatları 7 Temmuz | Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor mu? İşte altın fiyatlarını yakından takip edenler için 7 Temmuz çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve tam altın fiyatı...
Yepyeni bir haftaya girdik. Piyasaların durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün pazartesi olması sebebiyle döviz ve altın fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıklıkla 'Altın fiyatlarında son durum nedir? ' sorusu yöneltiliyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 393,38 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 646,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.292,50 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı 2.531,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.557,90 TL