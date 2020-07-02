Güncel altın fiyatları | Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Düğün sezonun açılması ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı hafta ortasına kadar sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı yöne çevirdi. Hafta ortasında İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü 389,60 TL'den tamamladı. Perşembe gününün ilk saatlerinde ise gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş trendi devam etti. Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı an itibariyle 388,77 Liradan işelm görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.587,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Gram altın alış fiyatı 388,69 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 388,77 TL oldu

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı an itibariyle 630,20 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 638,70 TL'den işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.260,40 TL satış fiyatı ise 1.275,80 TL'den işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Tam altın alış fiyatları 2.594,70 TL'den işlem görmeye devam ederken satış fiyatı ise 2.608,30 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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