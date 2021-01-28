28.01.2021 - 17:49 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Güneş enerji santrali kurulum işletme hakkı 10 yıllığına kiralanacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek.
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.
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