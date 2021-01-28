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28.01.2021 - 17:49 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Güneş enerji santrali kurulum işletme hakkı 10 yıllığına kiralanacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

Güneş enerji santrali kurulum işletme hakkı 10 yıllığına kiralanacak

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.

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