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    HaberlerEkonomi Haberleri Güneş Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Güneş Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları
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    06.07.2020 - 23:59 |

    Güneş Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Güneş Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

    Enerji tasarrufu yapmak açısından güneş enerjisi kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle güneş enerjisinin büyük tasarruf sağladığı bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi kullanarak büyük ölçüde çevreye fayda sağlanabilir. Güneş enerjisi kullanmak isteyenler ise son aylarda güneş enerjisi ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Peki, güneş enerjisi nedir? Güneş enerjisi nerelerde kullanılır? Güneş enerjisinin özellikleri ve avantajları nelerdir? İşte güneş enerjisine dair tüm detaylar.

    Güneş Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Güneş Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

    Güneş enerjisi kullanarak tasarruf sağlamak mümkündür. Güneş enerjisi bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarından olarak biliniyor.

    Güneş Enerjisi Nedir?

    Güneşten gelen ışığı enerjiye çeviren enerjiye güneş enerjisi denilmektedir. Güneş enerjisinde kaynak güneşin ısısı ve parlaklığıdır. Ortaya çıkan ışınım enerjisi ile birlikte güneş enerjisi ortaya çıkar. Güneşten gelen hidrojen gazı helyuma dönüşür. Böylece ortaya bir füzyon enerjisi çıkar. Dünya'ya güneş tarafından gelen bu enerji insanlığın günlük tüketiminden yaklaşık 50 katıdır. Dolayısıyla her yerin enerjisini bu şekilde karşılamak mümkün.

    Güneş Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

    Güneş enerjisinin kullanıldığı pek çok alan vardır. Güneş enerjisinin maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre fazladır. Güneş enerjisinin kullanıldığı alanlar şu şekildedir;

    - Çatı üzerinde yapılan paneller ile güneş enerjisi kullanılır. Tarım ve hayvancılığın bol olduğu yerlerde elektrik ihtiyacı fazla olacağından dolayı güneş enerjisi tercih edilir. Çatılara kurulan güneş panelleri sayesinde güneşten gelen enerjiler ile enerji sağlanır. Buraların aydınlatılması ve ısıtılması güneş enerjisi ile sağlanır.

    - Ülkemizde yer alan trafik ışıkları, trafik lambalarının hepsi güneş enerjisi ile çalışır. Güneş enerjisi ile çalışan bu trafik ışıkları böylece herhangi bir elektrik ihtiyacı olmadan çalışır. Büyük bir enerji tasarrufu bu sayede sağlanır.

    - Elektrik olmayan köylere, seralara ve başka bölgelere de güneş enerjisi ile enerji götürülür. Bu sayede elektriğe ihtiyaç duyulmadan güneş enerjisi ile bu enerji ihtiyacı sağlanmış olur.

    - Günümüzde kullanılan hesap makineleri de güneş enerjisi ile çalışır. Böylelikle herhangi bir pile ihtiyaç duymaz.

    - Bahçe aydınlatılmalarında güneş enerjisi kullanılır.

    - Güneş enerjili şarj eden cihazlar sayesinde elektriğin olmadığı zamanlarda dahi güneş enerjisi ile şarj edebilirsiniz.

    Güneş Enerjisinin Özellikleri ve Avantajları

    Özellikleri;

    - Güneş enerjisi sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

    - Temiz ve faydalı bir enerji kaynağıdır.

    - Çevreci bir enerji kaynağıdır.

    Avantajları;

    - Güneş enerjisi dışa bağımlı olan enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.

    - Enerjiye verilen ekonomik yükü hafifletir.

    - Kendi enerjinizi kendiniz üretme avantajına sahipsiniz.

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