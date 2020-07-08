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    HaberlerEkonomi Haberleri Güneş yatırımcısı için destek imzası
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    08.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güneş yatırımcısı için destek imzası

    Leasing sektörünün lider firmalarından Garanti BBVA Leasing ile güneş enerjisi sektörünün öncü oyuncularından Smart Energy arasında imzalanan protokolle yatırımcıya avantajlı fiyat ve vadelerle finansman desteği sağlanacağı duyuruldu.

    Güneş yatırımcısı için destek imzası

     

    İmza töreninde konuşan Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “İmzaladığımız bu protokol ile kurulumunu üstleneceğimiz projelere, uygun finansman desteği çözümleri sunabileceğiz. Güneş enerjisine yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız, doğrudan hem Smart Energy hem de Garanti BBVA Leasing üzerinden destek alabilecek” dedi.

    Finansman sağlıyor

    Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise şunları söyledi:

    “Güneş enerjisi sektöründe önemli tecrübelere sahip Smart Energy‘nin projelerine leasing yöntemiyle sürdürülebilir finansman sağlayacağız. İşletmelere elektrik faturası ödeme yerine nakit akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriğini kendileri üretecek tesisleri kurabilecek fırsatlar sunuyor, tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz.”

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