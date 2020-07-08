Güneş yatırımcısı için destek imzası

İmza töreninde konuşan Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “İmzaladığımız bu protokol ile kurulumunu üstleneceğimiz projelere, uygun finansman desteği çözümleri sunabileceğiz. Güneş enerjisine yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız, doğrudan hem Smart Energy hem de Garanti BBVA Leasing üzerinden destek alabilecek” dedi.

Finansman sağlıyor

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise şunları söyledi:

“Güneş enerjisi sektöründe önemli tecrübelere sahip Smart Energy‘nin projelerine leasing yöntemiyle sürdürülebilir finansman sağlayacağız. İşletmelere elektrik faturası ödeme yerine nakit akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriğini kendileri üretecek tesisleri kurabilecek fırsatlar sunuyor, tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz.”