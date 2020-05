Güveni pekiştirdik pozitif ayrışıyoruz

Kuşkusuz Türkiye, turizmde dünyadaki rekabetten en karlı çıkan ülkelerden biri. Çeşitli tatil seçeneklerini bir arada sunabilmesi, kültür hazineleri, dünyanın hemen her noktasına güçlü uçuş ağıyla Türkiye, yabancı turistlerin her zaman listesinde yer alıyor. 2019’da 50 milyonu aşan turisti ağırlayan Türkiye de, Kovid-19 salgını nedeniyle duraklama yaşıyor. Dünya turizminde altıncı sırada yer alan Türkiye’nin, 3-4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın ulaşabileceği bir konumda yer aldığına dikkat çekilirken, bu süreçte yabancı turist açısından yeni bir ivmeyle yükselmeye devam edeceği öngörülüyor.



Türkiye’nin dünya çapındaki kaliteli üretimi, özellikle son birkaç yıldır inşaat malzemelerinde pek çok coğrafya tarafından tercih edilmesini sağladı. İnşaat sanayicilerinin gelecek yıllar için hedefleri daha da büyüdü. Diğer taraftan ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen gayrimenkullere yönelik yabancı alımlarının da artarak devam edeceği öngörülüyor. Türkiye’nin Kovid-19 sürecini yönetimiyle, dünyadaki algısını güçlendirirken, güveni de pekiştirdiği ifade ediliyor.



‘Talebi iyi yönetelim’



İlk etapta iç turizm ağırlıklı bir hareketlenme yaşanacağını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışı kuruluşlardan ve uzmanlardan aldıkları bilgilerle; dış pazar hareketlenmesinin sonbahara doğru başlayabileceğini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, “Yurt dışı pazarlarda ilk hareketliliği Rusya ve BDT olmak üzere Orta Doğu ve Çin gibi pazarlarından bekliyoruz. Ancak şu günlerde Rusya’da salgın tırmanışa geçti. Bu durum Rusların seyahat etmesini engelleyebilir. Avrupa pazarlarında ise yurt dışı seyahatlerin açılması biraz daha zaman alacaktır. Salgından kurtulma durumunda turizmde beklenen ivme yakalanacaktır. 2021 Ocak ayından itibaren turizmde bir talep yoğunluğu bile yaşanabilir. Ama öncelikle bu süreci en iyi şekilde yönetmek gerekiyor. Türkiye’ye olan talepte salgın sonrası süreçte hareketlenme olabilir” diye konuştu.



Hızlı dönüş yapacak



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’nin pandemiyi hızlı şekilde kontrol altına almasının yurt dışında farkındalık yaratmasının yanında olumlu algı oluşturacağına vurgu yaptı. Eresin, “İnsanlarda bir müddet daha devam edecek tereddüt ve endişeler nedeniyle seyahat ve turizm hareketlerinin bu ülkelere yönleneceği beklenmektedir. Türkiye bunun yanı sıra kültürel değerleri, her şey dahil sistemi ve ılıman iklimiyle de tercih edilen destinasyonlar içinde ön sıralara yerleşecektir” değerlendirmesini yaptı.



‘Stratejik önemde’



İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2020 ilk çeyrekte sektörde büyüme eğilimi görülmeye başlandı ancak küresel salgın bunu engelledi. İnşaat malzemesi sanayisi, zor bir dönemden geçiyor. Ancak coğrafi konumumuz, üretim kapasitemiz ve ürün kalitesinden dolayı inşaat malzemeleri sanayisi salgın sonrası uluslararası pazarda daha üst seviyede konumlanacak” dedi.



Türkiye, inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri. Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayi iç pazarının 2018’de 85 milyar dolar iken 2019 yılında 66.5 milyar dolara gerilediğini belirtirken, 2019’da 21.5 milyar dolar ihracat yapıldığınıi söyledi.



Küresel salgının, sektörde son 6 yılda yaşanan tüm krizlerden daha etkili olduğunu anlatan Küçükoğlu, “Salgının olumsuz etkisi nisanda daha yoğun hissedildi. İyileşme salgının seyrine bağlı olarak gerçekleşecek. Ürünlerin kalitesi zaten uluslararası pazarda bilinen bir gerçek. Kalite açısından dünya çapında bilinir ve güvenilir bir konumda olmamız, bizi küresel ticarette emin adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor” diye konuştu.



Fonlar pazara girecek



İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’nin salgınla en başarılı mücadele eden ülkelerden biri olarak öne çıktığını belirtirken, “Başarılı mücadelenin salgından etkilenen sektörlere olumlu yansıması bekleniyor. Salgının en çok etkilediği sektörlerden biri olan inşaatın da önümüzdeki yaz ortasından itibaren toparlanması bekleniyor. Bu kapsamda, hızını kaybeden yabancıya konut satışlarının da tekrar eski ivmesini kazanarak artışa geçmesi öngörülüyor. Yavaşlayan veya duran şantiyelerin tekrar rutin çalışma dinamiklerine kavuşması, bu yatırımlarda belirleyici rol oynayacak” diye konuştu. Durbakayım, uzun zamandır Türk inşaat sektörünü mercek altına alan Çinli yatırımcılara ek olarak Rusya ve Afrika ülkelerinde direkt yatırım yapan fonların, sermaye ortaklığı şeklinde Türkiye pazarına girmesini beklediklerini söyledi.