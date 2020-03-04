"Güvenimiz tam yatırıma devam"

Dap Yapı, 2020-2021 arasında toplam 4 projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarını yaparken, bu süreçte 8 bine yakın istihdam oluşturmayı öngörüyor. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başta hükümet ve Merkez Bankası’nın attıkları faiz adımları ile üreticilerin yeni yatırımlar için cesaretlendirildiğini söyledi. Bu dönemdeki fırsatlar ve iyileşmeler sayesinde tıpkı yatırımcılar gibi tüketicinin de yeniden harekete geçtiğini dile getiren Yılmaz, “Tüketici için faizler indi, sıfır konut için yüzde 0.79’lara kadar fırsat var. Tüketici kredileri, mevduat faizi düşüyor. Kamu bankalarının sayesinde konut kredisinde vadeler 180 aya çıktı. Ekonomideki durağan dönem çok iyi yönetildi, yatırımlar teşvik edildi. Ülkemizin yatırım ortamına ve geleceğine olan güvenimizle bu yatırım dönemini çok iyi değerlendireceğiz” dedi.

8 bin istihdam

Bu dönemdeki ilk yatırımlarının Çekmeköy projesi olacağını anlatan Ziya Yılmaz, projenin; uzun süredir yeni yatırım anlamında durgunluk yaşayan piyasaya da hareket getireceğini kaydetti.

Yılmaz, Nişantaşı projesi için çalışmaların devam ettiğini ve yıl içinde başlayacakları bilgisini verdi.

Dap Yapı, iki yıllık süreçte Çekmeköy, Nişantaşı, Beykoz ve Pendik projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede 8 bine ulaşan istihdam sağlanması bekleniyor. Şirketin Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimleri gelecek günlerde başlayacak; DAP İzmir’de teslimler ise gelecek yıl olacak.

Dap Yapı, Çekmeköy/Taşdelen ve Nişantaşı arazilerini Emlak Konut GYO ihalelerinden satın almış, iki projeye 2.9 milyar liraya yakın teklif vermişti.

45 bin talep aldı

Yılmaz, Çekmeköy projesinde konutların yatay mimari tarzda altı katlı olarak planlandığını anlatırken, ‘İskandinav tarzı’ hayata geçirileceğini ifade etti. Projede göl, park, kültür merkezi ve oyun alanı gibi pek çok geniş ölçekli donatı yer alacak. Üç aydır ön talep topladıklarını kaydeden Ziya Yılmaz, 45 bin talep alındığını açıkladı. Yılmaz, Çekmeköy projesinin yüksek prim potansiyeli barındırdığını belirtirken, tüketiciye ‘sürpriz’ olarak metrekaresi 10 bin liranın altında satışa çıkacaklarını söyledi. Projenin bitişinde bu sayının 16 bin lirayı aşması bekleniyor.

‘Ev almak için doğru zaman’

Ziya Yılmaz, son iki yıldır gayrimenkul sektöründe yeni proje geliştirilemediğini ifade ederken, bu süreçte yeni alınan ruhsatlarda da büyük düşüş olduğunu kaydetti. Bu sayede stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşandığını anlatan Yılmaz, “2020’nin 6’ıncı ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki, tüketici konut almak istese dahi kendine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak... İnşaat maliyetleri son iki yılda yüzde 60 arttı. İnşaat fiyatları ise yüzde 10 yükselmiş durumda. Siz bugün herhangi bir firmaya gidip liste fiyatından konut alsanız aslında yüzde 50 indirimli almış oluyorsunuz. Yeni projelerde inşaat maliyetleri fiyatlara yansıyacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok” dedi.