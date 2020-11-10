Güvenli limanız kanıtlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız” dedi.

Bakan Varank, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO’nun açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Varank, SAHA İstanbul’da 551 firmanın aynı çatı altında bir araya geldiğini ifade ederek, kümelenme sayesinde, kamu-özel sektör ve üniversitenin, sadece birlikte çalışmakla yetinmeyip, ortak projeler geliştirmek için de gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Varank, bu ruhu harekete geçirdikleri için SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye teşekkür etti.

73 bin istihdam

Savunma sanayisinin 2005-2020 yıllarında geçirdiği dönüşüme de değinen Varank, şöyle devam etti:

“Dünyanın en fazla ciro yapan ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında hiçbir firmamız yokken, bu sene 7 firmamız listede kendine yer buldu. Sektörde 30 bin kişi çalışıyorken, şu an 73 binden fazla kişi savunma sanayisi için emek veriyor. Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştık. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ciroya sahip sektörün Ar-Ge harcamaları da her geçen gün artıyor. Sadece teknopark firmaları ve Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamaların tutarı 12 milyar lirayı aştı. Ülkemizde en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 firmanın 5’i savunma sanayisinde faaliyet gösteriyor.”

PCR testine yerli referans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini belirterek, “Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak” dedi.

Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini aktararak, şunları kaydetti: “Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. Üç ayda çalışmalarımızı tamamladık. Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik.”

Hedef tam 12’den

Savunma sanayisinin kendileri için iyi bir rol model olduğuna işaret eden Varank, buradan hareketle Milli Teknoloji Hamlesi anlayışını tüm politikalarda uygulamaya başladıklarını vurguladı. Varank, şu değerlendirmede bulundu:

“Kamunun alım ve yönlendirme gücü doğrudan kullanıldığında, hedefi tam 12’den vurabiliyorsunuz. Sanayileşme İcra Komitesini (SAİK) bu maksatla kurduk. SAİK ile Türkiye sanayisini ve teknoloji üreticilerini daha da geliştirecek politikaları planlayacak üst düzey bir karar mekanizmasını hayata geçiriyoruz. Sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararları ilgili bakanlıklarla beraber bu komitede alacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Pandeminin, global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Küresel şirketlerin, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım teşvik sistemimizde de son 1 senede önemli düzenlemelere imza attık. YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.”

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün gerçekleştirdikleri açılışlara da değinerek, Türkiye’de yatırım iştahının hız kesmeden sürdüğüne dikkati çekti.

‘Rolümüz daha da güçleniyor’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da SAHA EXPO Sanal Fuarı’nın açılışına video konferansla katılarak, Türkiye’nin ticari performansıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında büyük bir direnç gösterdiğini belirterek, “Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende de küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Savunma sanayisinin geçen yıl 2.4 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

“Bu sene, ilk 10 ay itibarıyla 1.6 milyar dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre, pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 artış gerçekleşti. Sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45.5 dolar iken, 2019 yılında 61.9 dolara yükselmiştir. Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar savunma sanayi üretimimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir.”