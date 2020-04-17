Güvenli ‘sanal’ alışveriş rehberi

Bu kapsamda Kovid-19 ile mücadele sürecinde sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasakları, çalışma saatlerindeki düzenlemeler, AVM’lerin kapalı olması gibi tedbirlerle tüketicilerin online alışverişi daha çok tercih etmeye yöneldiği hatırlatıldı.

Bakanlık tarafından dikkat edilmesi önerilen hususlar ise şöyle:

- Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması (adres, sabit telefon, MERSİS ve ETBİS kaydı, şikâyetlerin çözümüne ilişkin müşteri şikâyet planı olup olmadığı),

- Satın alınacak mal veya hizmetin fiyatı ile aynı ihtiyacı karşılayan alternatiflerinin fiyatına ilişkin karşılaştırılmasının yapılması,

- Özellikle sosyal medya aracılığı ile yapılan yönlendirmelerde internet sitesinin “https://” uzantısı ile başlaması (SSL sertifikası)

- Ödeme yapılmadan önce 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketicilere iletilmesi gereken ön bilgilendirme formları, alınacak mal veya hizmetin niteliği gibi hususların kontrol edilmesi,

- Mesafeli sözleşme ile alınacak mal veya hizmete ilişkin olarak daha kısa bir süre belirtilmemiş ise 30 gün içinde teslim edilmesine, cayma hakkının olup olmadığına, bu hakkın 14 gün içerisinde kayıtsız ve şartsız kullanılabileceğine ve kullanılması durumunda da 14 gün içinde bedel iadesinin yapılması gerektiği hususları gibi ön bilgilendirmede yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,

- 3 Boyutlu Güvenlik (3D Security) veya sanal kartla ödeme imkânlarının sunulması.

- Tüm bu hususlara dikkat edilmesine karşın tüketicilerin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak satıcılarla yaşadıkları uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 10.390 TL’nin altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurabilmesi mümkün.