Güvenli turizm sezonu uzattı

Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının olumsuz etkilerini yaşamaya devam eden turizm sektörü, temmuzdan itibaren yerli ve yabancı turistin artan hareketiyle adeta can suyu buldu. Kıyı bölgelerdeki hareket ise özellikle Rus ve Ukraynalı turist sayesinde yaşanıyor. Rakip ülkelere göre pandemi sürecini daha az sıkıntıyla geçirdiklerini belirten sektör temsilcileri, Türkiye’nin hayata geçirdiği ve havalimanlarından otel odalarına kadar üst düzey tedbir getiren ‘güvenli turizm sertifikası’nın önemine dikkat çekti. Tedbirlerin yabancı turistler tarafından birbirlerine ‘referans’ olarak gösterildiğini anlatan turizmciler, bu nedenle eylülde ağustosa oranla artan turist sayısının kasım sonuna kadar süreceğini öngörüyor.

Fraport-TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, ağustosta 225 bin Rus turistin geldiği Antalya’da, eylülün 15 günlük sürecinde aynı sayıya ulaştıklarını açıkladı. Varol, eylülün tamamının 500 bin yolcuya yaklaştığını, bunların yarısının Rus yolcu olduğunu belirterek, “Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var” dedi.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) de yaptığı açıklamada, Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının eylülde ağustosa göre daha iyi olabileceğini kaydetmişti.

Rezervasyon artıyor

Rusların Antalya’ya gelmeye devam ettiğini anlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, “Bu sayede iyi bir eylül ayı geçiriyoruz. Ekim ve kasım için de beklentimiz bu yönde. Sayılardan daha önemlisi pandemi döneminde Türkiye’nin tatil için yabancı turist tarafından güvenilir bir destinasyon olarak öne çıkmasıdır. Rezervasyonlar devam ediyor. Rusların kasım sonuna kadar denize girebilmesi, bölgeye olan ilgiyi düşürmüyor” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Dalaman Havalimanı’ndan gelen turistler arasında Ukraynalıların dikkat çeken artışına vurgu yaptı. Uysal, “Ekim sonuna kadar yabancı turistteki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Ukrayna’dan geçen yıl ağustosta 17 bin 500 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde 20 bin 500 Ukraynalı geldi. Güvenli tatili Türkiye’de buluyorlar. Birbirlerine anlatarak gelmeye devam ediyorlar. Geçen ağustosta 69 bin Rus gelirken, bu dönemde 22 bin Rus geldi. İngiliz turist sayısı geçen ağustosta 159 bin iken, bu ağustos 107 bin oldu. Böyle bir döneme rağmen azalış çok dramatik değil” dedi.

‘Referans oluyorlar’

“Ruslar kendi ülkelerinde Türkiye’nin güvenli turizmine referans oluyor” diyen Antalya bölgesi otelcilerinden Murat Yılmaz Zeren, yabancı turist hareketinin devam edeceğini söyledi. Zeren, “Bu hareket özellikle Rus pazarı kaynaklı. Avrupa’dan ise daha ziyade münferit gelişler oluyor” diye konuştu.

‘Turist sayısı yüzde 65 azaldı’

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, uluslararası turist sayısının koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 azaldığını bildirdi. BM Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre, sadece haziranda geçen yılın aynı ayına göre turist sayısı yüzde 93 azaldı.

Ocak-haziran aylarında turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandığı ifade edilen raporda, bu kaybın 2008-2009 küresel krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

Turizmdeki ani düşüşün milyonlarca işi ve işletmeyi riske attığı kaydedildi.