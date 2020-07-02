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    02.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güvenli turizmde Almanya çıkarması

    Avrupa’da ‘güvenli turizm belgelendirme sistemini’ hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Avrupa Birliği (AB) tarafından seyahat kısıtlaması kaldırılan 14 ülke arasında bulunmuyor.

    Güvenli turizmde Almanya çıkarması

    Avrupalı turistin tatil merkezi olarak öne çıkan Türkiye’nin de kısıtlama kaldırılan ülkelerden olması için diplomatik atak sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 1 Temmuz itibariyle Hırvatistan’dan AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralan Almanya’ya gidiyor. 2 bakan bugün Almanya’da ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nın da anlatılacağı çeşitli temaslarda bulunacak.

    AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı. Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a 1 Temmuz’dan itibaren açılacak.

    Çin’e AB ülkeleri vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. Öte yandan söz konusu liste ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

    AB, mart ayında 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti. Söz konusu kısıtlamalar, İngiltere vatandaşlarını kapsamıyor.

    5 milyon Alman

    Türkiye, Avrupa’dan önemli sayıda turist alıyor. Geçen yıl ağırlanan Alman turist sayısı 5 milyonu aşan sayı ile Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almıştı.

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