Güvenlik ve sağlıkta Diamond statüsü

THY, Kovid-19 pandemisi süresince de en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. THY, bu süreçte, pandemi şartları uyarınca sunduğu ekstra güvenli seyahat deneyimi ve aldığı kapsamlı hijyen tedbirleri ile APEX tarafından gerçekleştirilen ‘APEX Health Safety’ değerlendirmesinde en yüksek statü olan ‘Diamond’ seviyesinde sınıflandırıldı.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolcuların, pandemi koşullarında da seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yönelik aldıkları kapsamlı hijyen tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam ettiklerini belirtti.



Hijyene önem



Aycı, şunları söyledi: “Bu dönemde başta uçuşlarımızda görevlendirdiğimiz hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz, tüm yolcularımıza sunduğumuz hijyen setlerimiz olmak üzere, havalimanları ve uçaklarımızda aldığımız tedbirlerle yolcularımızın seyahatleri boyunca kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladık. Güvenli seyahat standartlarımızın, en yüksek seviye olan Diamond statüsünde karşılık bulması bizim için memnuniyet verici. Yolcularımıza mümkün olan en iyi seyahat deneyimini sunabilmek adına özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz.”



‘İnanılmaz bir yolcu deneyimi’





APEX Üst Yöneticisi Dr. Joe Leader da THY’nin hastane seviyesinde sunduğu sağlık güvenliği uygulamaları ile birlikte yolcularına ‘Diamond’ sertifikalı inanılmaz bir yolcu deneyimi yaşattığını belirterek, “Havayolu şirketi, 127 ülkeyi kapsayan geniş uçuş ağı üzerinde ele aldığı yolcu sağlığı güvenliği planını, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren adım adım uygulamaya geçirdi. APEX, Türk Hava Yolları’nın dünya genelinde yolcu güvenliği konusunda sergilediği bu inanılmaz bağlılık ve gayretini takdir ediyor” dedi.