14.03.2020 - 10:34 |
Hafta sonu altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?
Geçen hafta pazartesi günü rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti. Bir ara 339 lirayı gören gram altın dün büyük bir düşüş yaşadı. Corona virüsü ekonomiyi tehdit ederken vatandaşlar Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularına cevap arıyor.
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dün deyim yerindeyse çakıldı. Gram haftayı 311 liradan kapatırken şimdi hafta sonu nedeniyle Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? soruları sıklaşmış durumda...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 311,66 lira.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşıda Çeyrek altının gramı 522,31 TL.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.044,62 TL'den işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatları 2.159,78 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındıIrak'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.