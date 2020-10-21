Halk GYO’nun özkaynağı 2.6 milyar liraya ulaştı

Halk GYO’dan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Halk GYO, 10 yıl içinde özkaynak büyüklüğünü yaklaşık 5.5 katına çıkararak 2.6 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Dengeli ve kontrollü büyüme modeli ile sektörde öne çıkan şirketin 2020 yılı ikinci çeyreği sonunda aktif büyüklüğü 3 milyar TL’yi aştı. Halk GYO geliştirdiği projeler ve çeşitlendirdiği yatırım portföyüyle, kuruluşundan bu yana sektörünün güçlü markaları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, Halk GYO markasını güven ve kalite kavramlarıyla özdeşleştirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Halkbank bağlı ortaklıklarının her biri, bugüne kadar kendi sektörlerinin öncü markaları oldular. Ana sermayedarımızın verdiği güçle, ülkemize değer katan birçok projeye imza attılar. Halk GYO olarak biz de bu kurumsal kültür ve geleneğin güçlü bir parçasıyız. Halkımıza ve ülkemize hizmet misyonuyla, Türkiye’nin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık. Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitli ve modern yapılardan oluşan geniş bir portföy oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımların tamamı faaliyet bölgelerine değer katan örnek projeler oldu. Tek bir bölge ile sınırlı kalmadan Erzurum’dan İzmir’e kadar yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi projeler tasarladık. Ofis ve otel projelerimiz de, bu binaları kullanan müşterilerimiz için, güvenilir bir konfor alanı oldu. Dengeli portföyümüz ve kontrollü bilançomuz sayesinde hem müşterilerimiz hem de yatırımcılarımız kazandı.”

Önemli projeler yürütüyor

Halk GYO’nun inşaatı devam eden projeleri tamamlandığı zaman İstanbul ve İzmir’de kent yaşamının önemli birer parçası haline geleceklerini belirten Karan, şöyle devam etti:

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye’nin mali gücünün ve küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak. Bu projenin bir parçası olarak inşa ettiğimiz Halk Ofis Kuleleri portföyümüzdeki en nadide eserlerden biri olarak yerini alacak. Evora İzmir ise konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma bir proje olarak İzmir’in yeni yüzü olacak.”

Bu yaz hareketli geçti

Karan, pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında gayrimenkul şirketlerinin önceliğinin, mevcut stoklarını azaltarak yeni projelere kaynak oluşturmak olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Kamu bankaları öncülüğünde, tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata geçen konut kredisi kampanyaları ile çok hareketli bir yaz geçirdik. Ertelenen talep hızlı karşılık buldu. Gayrimenkulün cazibesini koruduğunu gördük.”