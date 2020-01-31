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    31.01.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Halk Yatırım, sukuk ihraç ödülünü aldı

    Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri’nde sukuk kategorisinde dünya birincisi olarak ödül aldı.

    Halk Yatırım, sukuk ihraç ödülünü aldı

    Halk Yatırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emlak Konut GYO’nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon TL tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, “Faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasının ekonomimiz için yeni fırsatlar barındırdığını biliyoruz. Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Fon kullanıcıları için geleneksel finansal enstrümanları yeni alternatiflerle çeşitlendirdiğimiz bu ihraçlar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ilgi ve takdir topluyor” dedi. Halk Yatırım’ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 250 milyon TL tutarındaki ihraç, Islamic Finance News tarafından 2019 yılının en başarılı sukuk ihracı seçildi. Halk Varlık Kiralama A.Ş.’nin ihraççı olarak yer aldığı, Emlak Konut GYO’nun fon kullanıcısı olduğu işlem, faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde sukuk kategorisinde dünyada yılın işlemi seçildi.

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