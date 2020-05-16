Halkbank 25.000 TL esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 25.000 TL esnaf destek kredisi başvuru ekranı
Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Halkbank tarafından verien 25.000 TL'ye kadar esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle birçok esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalırken desteklerde tüm hızıyla devam ediyor. Halkbank tarafından 25.000 TL'ye kadar verilen esnaf kredi başvurusu nası yaplır, başvuru şartları neler?
Halkbank tarafından verilen 25.000 TL'ye kadar esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatmak durumunda kaldı. Yaklaşık iki aydır kapalı olan dükkanlarının giderlerini karşılamak isteyen esnaf için Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Halkbank tarafından 25.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade imkanları ile kredi imkanı sunuluyor.
Halkbank,esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
1-İŞLETME KREDİSİ
%4,5 Faiz Oranı
25.000 TL Limit
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
36 Ay Vade
2- PARAF ESNAF KART
25.000 TL Genel Limit
İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
Düzenli Nakit Akışı
Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.
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