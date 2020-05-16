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    HaberlerEkonomi Haberleri Halkbank 25.000 TL esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 25.000 TL esnaf destek kredisi başvuru ekranı
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    16.05.2020 - 10:40 |

    Halkbank 25.000 TL esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 25.000 TL esnaf destek kredisi başvuru ekranı

    Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Halkbank tarafından verien 25.000 TL'ye kadar esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle birçok esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalırken desteklerde tüm hızıyla devam ediyor. Halkbank tarafından 25.000 TL'ye kadar verilen esnaf kredi başvurusu nası yaplır, başvuru şartları neler?

    Halkbank 25.000 TL esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 25.000 TL esnaf destek kredisi başvuru ekranı

    Halkbank tarafından verilen 25.000 TL'ye kadar esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatmak durumunda kaldı. Yaklaşık iki aydır kapalı olan dükkanlarının giderlerini karşılamak isteyen esnaf için Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Halkbank tarafından 25.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade imkanları ile kredi imkanı sunuluyor.

    Halkbank,esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

    1-İŞLETME KREDİSİ

    %4,5 Faiz Oranı
    25.000 TL Limit
    6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
    36 Ay Vade

    2- PARAF ESNAF KART

    25.000 TL Genel Limit
    İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
    12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
    Düzenli Nakit Akışı
    Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
    Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Nüfus Cüzdanı
    Vergi Levhası
    Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.

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    'Şakayık' çiçeğini koparana 60 bin lira para cezasıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da koruma altında olan halk arasında ayı gülü olarak bilinen 'Şakayık' çiçeğine koparan veya zarar verene 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.
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