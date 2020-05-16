Halkbank 25.000 TL esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 25.000 TL esnaf destek kredisi başvuru ekranı

Halkbank tarafından verilen 25.000 TL'ye kadar esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatmak durumunda kaldı. Yaklaşık iki aydır kapalı olan dükkanlarının giderlerini karşılamak isteyen esnaf için Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Halkbank tarafından 25.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade imkanları ile kredi imkanı sunuluyor.

Halkbank,esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

1-İŞLETME KREDİSİ

%4,5 Faiz Oranı

25.000 TL Limit

6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

36 Ay Vade

2- PARAF ESNAF KART

25.000 TL Genel Limit

İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

Düzenli Nakit Akışı

Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı

Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.

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