Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL esnaf kredisi başvuru ekranı! Ödeme planı nedir?

Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi için gerekli belgeler,kredi detayları ve başvuru ekranı vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır

1-İŞLETME KREDİSİ

%4,5 Faiz Oranı

25.000 TL Limit

6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

36 Ay Vade

2- PARAF ESNAF KART

25.000 TL Genel Limit

İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

Düzenli Nakit Akışı

Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı

Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

HALKBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

NOT : Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletli Hazine faiz destekli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarlarımız da aynı koşullarda %4,5 faiz oranlı ESKKK kefaleti ile Hazine faiz destekli kredi imkanından faydalanmaya devam edecektir.