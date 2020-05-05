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    HaberlerEkonomi Haberleri Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL esnaf kredisi başvuru ekranı! Ödeme planı nedir?
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    05.05.2020 - 16:57 |

    Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL esnaf kredisi başvuru ekranı! Ödeme planı nedir?

    Halkbank esnaf kredisi başvuruları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunuyor. 25 bin TL esnaf kredisi nasıl yapılır? İşte Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı...

    Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL esnaf kredisi başvuru ekranı! Ödeme planı nedir?

    Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi için gerekli belgeler,kredi detayları ve başvuru ekranı vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Nüfus Cüzdanı
    Vergi Levhası
    Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır

    1-İŞLETME KREDİSİ
    %4,5 Faiz Oranı
    25.000 TL Limit
    6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
    36 Ay Vade

    2- PARAF ESNAF KART

    25.000 TL Genel Limit
    İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
    12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
    Düzenli Nakit Akışı
    Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
    Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

    HALKBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    NOT : Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletli Hazine faiz destekli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarlarımız da aynı koşullarda %4,5 faiz oranlı ESKKK kefaleti ile Hazine faiz destekli kredi imkanından faydalanmaya devam edecektir.

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