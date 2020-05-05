Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL esnaf kredisi başvuru ekranı! Ödeme planı nedir?
Halkbank esnaf kredisi başvuruları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunuyor. 25 bin TL esnaf kredisi nasıl yapılır? İşte Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı...
Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi için gerekli belgeler,kredi detayları ve başvuru ekranı vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır
1-İŞLETME KREDİSİ
%4,5 Faiz Oranı
25.000 TL Limit
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
36 Ay Vade
2- PARAF ESNAF KART
25.000 TL Genel Limit
İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
Düzenli Nakit Akışı
Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit
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NOT : Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletli Hazine faiz destekli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarlarımız da aynı koşullarda %4,5 faiz oranlı ESKKK kefaleti ile Hazine faiz destekli kredi imkanından faydalanmaya devam edecektir.