Halkbank Genel Müdürü açıkladı! İşte esnaf destek paketinin detayları...

Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kamu bankalarının art arda destek paketlerinin açıklamasıyla ilgili, "Ülkemiz bu küresel salgına hazırlandı. Ülkemize gelmesinden önce gerekli önlemleri aldılar. Hepimiz aynı ortamdayız aynı gemideyiz aynı ülkedeyiz. Lütfen kurallara uyalım"

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma çağrısı)

Çok önemli bir kampanya. Cumhurbaşkanımız bu kampanyanın liderliğini yapıyor. Tüm yurttaşlarımıza tüm vatandaşlarımıza bu kampanyaya destek olma çağrısında bulunuyoruz.

Halkbank olarak gereken desteği vereceğiz. Yakında açıklayacağımız destekle bu kampayaya kayıtsız kalmayacağız.

(Esnaf destek paketi)

Bankamız esnaf ve KOBİ'ler konusunda uzmanlaşmış bir bankadır. Bu çıkarmış olduğumuz ürün diğerlerinden farklı gösteriyor. Öncelikle 25 bin TL'lik klimit belirledik. Bunun da ödeme periyodunu 6 aya kadar ödemesiz 36 ay vade tanıdık. Esnafımıza maliyeti de çok uygun yüzde 4.5. Halkbank internet adresinden başvurabilirler. Belge olarak kimlik ve vergi levhası gerekli.

(Çek ödeme destek kredisi)

Esnafımıza çok sayıda ürünle destek oluyoruz.

Her vatandaşımız bu destekten yararlanabilir

Lütfen bu dönemde hiçbir işletmemiz hiçbir personel eleman çıkartmamalı. Bunu da hatırlatmakta fayda var.

10 bin TL'ye kadar isteyen kredi alabilir. Aylık 366 TL ile kredi kullanılabilir.

Bankalarımız esnek bir yaklaşım gösterecek.

(Desteklerden kaç kişi faydalandı?)

3 gün içinde 32 bin esnafımız esnaf destek paketinden faydalanmak için başvurdu. Bu talepler devam edecektir. Amacımız tüm müşterilerimize finansal anlamda destek olup hem sağlık hem finansal açısından atlatmaktır.

(Halkbank'ta corona virüs önlemleri)

Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Çalışanlarımızın yüzde 50'ye yakın bir kısmı uzaktan çalışarak işlerimize destekte bulunuyorlar. Sosyal mesafeye dikkat etmek suretiyle çalışanlarımızı uyarıyoruz.

Müşterilerimizle iletişim halindeyiz. Telefon ya da e-mail sistemiyle hizmet vermek istiyoruz.

(Emeklilere evde maaş ödeme sistemi)

Çok kısa bir sürede emeklilerimizin evde alacakları maaşlar konusunda çok kolay bir sürece geçilmiş olacaktır.

Milletimize teşekkür ediyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasının çok önemli olduğunu bildiriyoruz. Kamu bankalarımızın 09.00-17.00 arasında açık olduğunu ifade etmek istiyorum.