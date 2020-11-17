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17.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Halkbank’a Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Halkbank, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek koruma standartlarını uyguladığını belgeledi.

Halkbank’a Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Banka, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından genel müdürlük binalarında yapılan denetlemeleri tamamlayarak Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttük. Sağlık Bakanlığı’mız ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik. Hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin genel müdürlük hizmet binalarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri amacıyla yaptığımız çalışmaların, bankamıza Güvenli Hizmet Belgesi kazandırdı.”

 

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