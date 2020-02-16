Halkbank’ın aktifleri 457 milyar TL’ye çıktı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.

Göstergeler olumlu

2019’da, Halkbank’ın KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam kredileri bir önceki yılın sonuna göre yüzde 16,7 artarken, toplam mevduatı ise 298 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandığına ve tüm piyasa göstergelerinin olumlu yönde değiştiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlarımız arasındaki uyum ve güçlü koordinasyon başarılı sonuçları da beraberinde getirmiştir. Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflere ulaşılması yönündeki kararlılığımızla bu yılı da yoğun bir şekilde sahada geçireceğiz, müşterilerimizin taleplerine en uygun çözümleri sunabilmek için büyük gayret göstereceğiz. İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF’e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 2019 yılında 30 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi ürünlerimizle, müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Esnafa özel önem

Halkbank’ın reel sektöre verdiği desteğin baş aktörünün KOBİ’ler olduğu bu dönemde, esnaf ve sanatkar kesimle iş birliğinin güçlendiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“2019’da 264 bin esnaf ve sanatkara 25 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 41 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısını ise 567 bine yükselttik. Bu yıl da gerek esnaf ve sanatkârlar işletme kredilerinde 200 bin TL, iş yeri ve araç alımlarında 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecekler.”