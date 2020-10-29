Halkbank’ın kartları Paraf’ta birleşti

Paraf kredi kartı sayısı 5 milyonu, banka kartı sayısı ise 19 milyonu aşan Halkbank, ticari kartta da hızla büyümeye devam ediyor. Paraf Esnaf ve Paraf Kobi kart adedi 1 milyonun üzerinde olan Halkbank, yüzde 16.4 pazar payı ile ikinci sırada bulunduğu ticari kart pazarında liderliği hedefliyor. Tuncay, “Hedefimiz, Paraf’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak” dedi.