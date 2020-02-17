Halkbank’la iş birliği

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, PeP olarak iş stratejilerini tasarruf sağlamak, güvenilir olmak ve sınırları kaldırmak olmak üzere üç temel üzerine oturttuklarını söyledi. Kumrulu, “Köklü geçmişe ve 4000’i aşkın yaygın bir ATM ağına sahip olan Halkbank ile yaptığımız işbirliği kapsamında müşterilerimize yeni çözümler sunuyoruz. Ana hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bu hizmeti verirken, Halkbank gibi büyük bir marka ile işbirliği yapmak bizim için çok değerli” dedi. PeP ile Türkiye’de kısa sürede 500 bin bireysel ve kurumsal kart müşterisine ulaştıklarını belirten Kumrulu, hem bireylerin hem de kurumların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünleri sahaya sürmeye devam edeceklerini belirterek, PeP olarak 2020’de anlaşmaya özel tüm masrafları üstleneceklerini ve müşterilerine masraf yansıtmayacaklarını söyledi.