MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Halkbank’tan 7/24 para transferi kolaylığı
ABONE OL
27.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Halkbank’tan 7/24 para transferi kolaylığı

Halkbank, Kolay Adres ve FAST uygulamalarıyla IBAN ya da hesap bilgilerine ihtiyaç duyulmadan 7 gün 24 saat para transferini başlatıyor.

Halkbank’tan 7/24 para transferi kolaylığı

Cep telefonu numarası, e-posta, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/YKN ve pasaport numarası gibi temel bilgilerini Halkbank’taki hesabıyla eşleştirenler, işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilecekler. Merkez Bankası tarafından geliştirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödeme sistemi ise Halkbank müşterilerine, farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferlerini haftanın 7 günü istedikleri saatte gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank müşterileri tarafından yapılan bankacılık işlemlerinin yüzde 90’dan fazlasının şube dışı kanallardan gerçekleştiğine dikkati çekti. Tuncay, “Kolay Adres uygulaması, para transferi yapmak için uzun IBAN numaralarını temin etme dönemini bitiriyor. FAST sayesinde de hafta içi mesai saatlerini bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Dijital kanallarımızı kullanan 3 milyon müşterimiz artık para transferlerini istedikleri gün ve saatte, IBAN numarası olmadan kolayca yapabilecekler” dedi.

Çekmeköy'de silahlı kavgaİstanbul Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber