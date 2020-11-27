Halkbank’tan 7/24 para transferi kolaylığı

Cep telefonu numarası, e-posta, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/YKN ve pasaport numarası gibi temel bilgilerini Halkbank’taki hesabıyla eşleştirenler, işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilecekler. Merkez Bankası tarafından geliştirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödeme sistemi ise Halkbank müşterilerine, farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferlerini haftanın 7 günü istedikleri saatte gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank müşterileri tarafından yapılan bankacılık işlemlerinin yüzde 90’dan fazlasının şube dışı kanallardan gerçekleştiğine dikkati çekti. Tuncay, “Kolay Adres uygulaması, para transferi yapmak için uzun IBAN numaralarını temin etme dönemini bitiriyor. FAST sayesinde de hafta içi mesai saatlerini bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Dijital kanallarımızı kullanan 3 milyon müşterimiz artık para transferlerini istedikleri gün ve saatte, IBAN numarası olmadan kolayca yapabilecekler” dedi.