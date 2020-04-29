Halkbank’tan ‘can suyu kredİsİ’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Mart-Nisan Ayları Olağan Meclis Toplantısı, ATO’da video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarına başlayacaklarını belirterek “Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım ürünleriyle başlayıp kapsamını genişleteceğiz” dedi.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne kadar kamu bankalarının önemli destekler sağladığına işaret ederek, bu çerçevede finansman ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını söyledi. Ağırlığı kredi destek paketleri olmak üzere açıklanan ve tahsis edilen desteklerin toplamının 200 milyar lirayı geçtiğini hatırlatan Arslan, küçük işletmeler için de kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Küçük işletmelerimiz için ‘Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ adı altında Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı bugün (dün) itibarıyla devreye alıyoruz. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart’ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz.” Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bininin şahıs işletmesi, yani küçük işletme olduğuna dikkati çeken Arslan, “Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık” diye konuştu. Arslan, dün akşam itibarıyla internet üzerinden de kredi başvurusu yapılabileceğini belirtti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19’un küresel ekonomide küçülmeye yol açacağına yönelik tahminlerden bahsederken, “Türkiye’de içerideki dinamiklere baktığımızda, ertelenen taleplerin iç piyasayı canlandıracağını ve daralmanın yüzde 2’ler seviyesinde kalacağını söylemek mümkün” ifadesini kullandı.