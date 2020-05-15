Halkbank’tan ekonomiye 441.5 milyarlık destek

Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9.9 artışla 327.2 milyar TL oldu. Banka ilk çeyrekte 825 milyon TL net kâr elde etti.

Teşvik eden ürünler

Türkiye’nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi. İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan şunları kaydetti:

“Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir.”

İstihdam odaklı

Halkbank’ın İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12.1 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi’nde ise toplam kredi bakiyesi 11.8 milyar TL’ye ulaştı.

Halkbank yılın ilk üç ayında bireysel müşterilerine yönelik çalışmalar da yürüttü. İhtiyaç kredisi bakiyesini 19.8 milyar TL’ye, konut kredisi bakiyesini ise 30.7 milyar TL’ye yükseltti.

Kovid-19’la etkin mücadele

Halkbank, Kovid-19 salgınıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünler ile banka 1.6 milyon müşterisine 56.7 milyar TL kredi kullandırdı. Paraf Esnaf Kart/Kobi Kart müşteri sayısı ise 700 bine yükseldi. Salgın sürecinde kredi borçlarını öteleme imkânı sunan Halkbank’ın borç öteleme imkânından 215 bini bireysel müşteri, 487 bini işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı.