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29.12.2020 - 09:47 | | DHA

Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi

Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak.

Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların dışındakiler olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100,000 liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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