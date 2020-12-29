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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Hammaddede fiyat artışı var’

Türkiye’nin ihracatına katkı vermek için çalışan üretici sektörler konteyner sıkıntısı ve yüksek navlun fiyatları sorunu ile birlikte hammadde sıkıntısı yaşadıklarını açıkladı.

‘Hammaddede fiyat artışı var’

 

Geçen yılı 2.5 milyar dolarla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de ani fiyat artışlarına dikkat çekti. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, hammaddede döviz bazında yüzde 40’lara varan artışın anlaşılabilir olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Çelik, alüminyum, plastik, sac gibi hemen hemen tüm alt kategorilerde hammadde konusunda hem fiyat, hem de miktar açısından ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşanan bu durumu spekülatif olarak yorumluyoruz. Hammadde ithalatında uygulanan ek vergileri indirerek, bazı kalemlerde vergiyi kaldırarak piyasadaki fiyat artışlarını düzenlemek mümkün.”

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