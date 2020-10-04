Hareket, dünyada ilk üçü hedefliyor

Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, şunları söyledi:

“Hareket olarak ICT50 listesinde altıncı kez üst üste yer aldık. Her yıl yaptığımız yeni yatırımlarla filomuzu daha da büyüterek hizmet alanımızı genişletiyoruz. Alanında uzman ve deneyimli ekibimizle Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kazakistan, Umman, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi 20’yi aşkın ülkede tesis taşıma, açık deniz işlerinde ve inşaat-altyapı alanlarındaki projelerde hizmet veriyoruz.”



Dev gemileri taşıdı



Hareket’in çalışmalarını ağır kaldırma ve ağır taşımacılık alanında dünyada en bilinen ilk üç şirketten biri olma vizyonuyla sürdürdüğünü belirten Abdullah Altunkum, şöyle devam etti:



“Hareket, Türkiye’nin en ağır taşıma projesini de gerçekleştirdi. Her biri 6 bin 200 ton ağırlığa, 124 metre uzunluğa, 22 metre genişliğe ve 35 metre yüksekliğe sahip iki yolcu gemisinin 250 metre mesafede bulunan yüzer havuza taşınma işlemi, Hareket’in toplam 200 akslı, kendinden tahrikli, hidrolik ve konvansiyonel modüler taşıyıcıların birleşmesinden oluşan 1600 lastikli taşıyıcı aracıyla yapıldı.”



Yurtdışı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Abdullah Altunkum, “Şu anda Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Dubai, Nijer ve Umman’da görev yapıyoruz. Dubai’de kendi operasyon merkezimiz ve makine parkımızla MENA Bölgesi’ne hizmet veriyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde yurtdışındaki operasyon merkezlerimizi 5’e ulaştırmak” dedi.