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    26.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hastaneye gitmeye çekinene dijital sağlık

    Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren asistans şirketi Tur Assist, sağlık alanında Dijital Sağlık Platformu'nu hizmete açtı. Platform sayesinde özellikle koronavirüs nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmekten kaçınan kişiler branşında uzman doktorlarla, bulundukları yerden, canlı internet bağlantısı yaparak, görüntülü konuşabiliyor veya mesaj ile iletişime geçebiliyor.

    Hastaneye gitmeye çekinene dijital sağlık

     

    Şirket, platformu sadece sigorta şirketlerinin müşterilerine değil benzer hizmeti sağlamak isteyen sektörlerin müşterilerine de sunuyor. Sağlık sorunu yaşayan kişilere online acil doktoru ve dahiliye uzman doktoruyla görüşme imkânı sağlıyor. Platform, sağlık sorunlarına göre görüşülmesi gereken branşları belirleyerek, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, psikolog, pedagog ve diyetisyen gibi uzman hekimlerden randevu alma sistemine yönlendiriyor.

    Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, platform hakkında şu bilgileri aktardı:

    "Tur Assist olarak alt yapısı ve uzman doktorların randevu sisteminin hazır olduğu Dijital Sağlık Platformu'muzu özellikle bu dönemde aktifleştirmemizin temel nedeni ise hem sağlık kuruluşlarına gitmekten tedirgin olan kişiler için hem de sağlık çalışanlarını, bu dönemdeki hassasiyetten dolayı, meşgul etmemek adına sigorta şirketlerine sunmak."

    Acil yönlendirme imkânı

    Sağlık sorunu yaşayan kişiler, dahiliye, acil, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, diyetisyen, pedagog ve psikoloğa hem şikayetini anlatabiliyor ve şikayetli bölgeyi gösterme imkânı buluyor. Uzman doktorlar acil durumlarda hastane yönlendirmesi yapabiliyor.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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