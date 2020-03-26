Hastaneye gitmeye çekinene dijital sağlık

Şirket, platformu sadece sigorta şirketlerinin müşterilerine değil benzer hizmeti sağlamak isteyen sektörlerin müşterilerine de sunuyor. Sağlık sorunu yaşayan kişilere online acil doktoru ve dahiliye uzman doktoruyla görüşme imkânı sağlıyor. Platform, sağlık sorunlarına göre görüşülmesi gereken branşları belirleyerek, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, psikolog, pedagog ve diyetisyen gibi uzman hekimlerden randevu alma sistemine yönlendiriyor.

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, platform hakkında şu bilgileri aktardı:

"Tur Assist olarak alt yapısı ve uzman doktorların randevu sisteminin hazır olduğu Dijital Sağlık Platformu'muzu özellikle bu dönemde aktifleştirmemizin temel nedeni ise hem sağlık kuruluşlarına gitmekten tedirgin olan kişiler için hem de sağlık çalışanlarını, bu dönemdeki hassasiyetten dolayı, meşgul etmemek adına sigorta şirketlerine sunmak."

Acil yönlendirme imkânı

Sağlık sorunu yaşayan kişiler, dahiliye, acil, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, diyetisyen, pedagog ve psikoloğa hem şikayetini anlatabiliyor ve şikayetli bölgeyi gösterme imkânı buluyor. Uzman doktorlar acil durumlarda hastane yönlendirmesi yapabiliyor.