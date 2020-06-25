Havaalanında test, turizmde V çıkışı

Ersoy, temmuzda iç turizmde ciddi bir hareket beklediklerini söyledi. Yabancı turist tarafında da ‘V’ şeklinde hızlı bir toparlanma önördüklerini belirten Ersoy, tatilini iptal eden yabancı turistlerin büyük bölümünün rezervasyonlarını 2021’e çevirdiğini; bunun da bu turistlerin başka ülkelere kaymayacağı anlamına geldiğini söyledi. Ersoy, “Şu anda (yerli turistte) ileriye dönük aldığımız günlük rezervasyonların geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 50’leri geçtiğini gördük” dedi.

‘2 saatte çıkıyor’

AA Editör Masası’nda konuşan Bakan Ersoy, Kovid-19 sürecine ilişkin hazırladıkları eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yoğun bir diplomasi trafiğiyle birlikte, Türkiye’ye en çok yolcu veren 60 ülkenin büyükelçisini ve bu ülkelerin Türkiye’deki yerleşik basın mensuplarını da Antalya’ya davet ettiklerini anımsatan Ersoy, büyükelçilerin sertifikasyon sisteminin beklentilerin çok üstünde olduğunu, hatta bazı büyükelçilerin de kendi ülkelerine bu tarz bir sertifikasyon programının gerekli olduğunu söylediğini aktardı.

İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun havalimanlarında test merkezlerinin 1 Temmuz’a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz’a kadar açılacağını dile getiren Ersoy şöyle devam etti:

“Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırıp öğrenebilecek, testi de 15 euro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi 2 saat içinde çıkıyor. Ayrıca sağlık ocaklarına da yazı gönderiyoruz, turistler istediği zaman bu testi yaptırabilirsin diye. Ülkemize gelişte de giriş yapan turistlerin tamamının vücut ısıları ölçülüyor, 37.8 derece ve üzeriyse test merkezinde test yapılacak. Aksi takdirde teste gerek yok, bu test ücretsiz.”

Yabancı turiste sağlık sigortası

Türkiye’de tatil yapacak yabancı turistler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların sağlık hizmetleri için 2 bin ile 7 bin euro arasında limiti, 13 ile 33 euro arasında maliyeti olan sigorta sistemi geliştirdiklerini belirten Ersoy, bir haftalık konaklamalar için 7 bin euro’luk limitin 23 euro’ya satın alınabileceğini söyledi.

‘En güvenlisi Türkiye tatili’

Bakan Ersoy, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında turizmde en güvenli ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Ersoy, “Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi kapsamındaki sertifikasyon zorunlu olmamasına rağmen çok fazla talep var. An itibarıyla başvuran otel sayısı 727’yi geçmiş, restoran sayısı da 900’lere gelmiş yani 1650 civarında bir başvuru var şu ana kadar” dedi.