Havacılık lisansına sanal ayar geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında havacılık lisanlarının süre uzatımlarında yeni düzenlemeler getiren bir genelge yayınladı.

Uçuş ve kabin ekibi üyelerine uygulanması gereken başlangıç ve tazeleme eğitimlerinde özellikle birden fazla kullanıcı tarafından kullanılan ekipmanlarda salgın riskinin artması nedeniyle işletme ve ekip üyeleri için “sanal ve uzaktan eğitim” hakkı tanındı.

Düzenleme, eğitim, kontrol ve sağlık sertifikalarının süresi 31 Temmuz 2020 tarihinden önce dolan personel için geçerli olacak. Bu kapsamda pilotların yanı sıra kabin ekibi, uçuş harekât uzmanı, hava trafik emniyeti elektronik personeli ile hava trafik kontrolörleri belgenin tipine göre sanal sınıf eğitimini ya da uzaktan eğitimi tamamlayarak belgelerini dört ay süreyle uzatabilecek.

Sınavlar uzaktan

Genelge ile eğitim sonrası yapılacak değerlendirmeler için de telefon ya da video konferans gibi uzaktan iletişim kanalları kullanılmasına imkân tanındı. Ayrıca eğitim sırasında ve sonrasında gerçekleştirilmesi gereken yer derslerine ait sınavlar da benzer biçimde elektronik tabanlı olarak uzaktan yapılabilecek.