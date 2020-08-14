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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Havale ve EFT’de çok dikkatli olun’
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    14.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Havale ve EFT’de çok dikkatli olun’

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankacılık işlemlerindeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin, “EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı” uyarısında bulundu.

    ‘Havale ve EFT’de çok dikkatli olun’

    Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye’de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli bankacılık işlemleriyle yapıldığını belirtti. Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

    EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda. Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli.”

    Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, “EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı” ifadesini kullandı.

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