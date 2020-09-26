‘Hayaldi Gerçek Oldu’ raflarda

Kitapta, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçte Türkiye’ye önemli ilkler yaşatan İstanbul Havalimanı’nın 42 aylık yapılış hikâyesi ayrıntılarıyla anlatılıyor.