26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Hayaldi Gerçek Oldu’ raflarda
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi rekor sürede yapılış hikâyesini anlatan, ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ kitabı, havalimanının açılışının 2. yılına özel olarak D&R raflarında ve www.dr.com.tr’de yerini alıyor.
Kitapta, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçte Türkiye’ye önemli ilkler yaşatan İstanbul Havalimanı’nın 42 aylık yapılış hikâyesi ayrıntılarıyla anlatılıyor.