BİST 104.776-4,40EURO71,69USD6,120,53ALTIN329,700,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
    ABONE OL
    09.03.2020 - 14:39 | | AA

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

    İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,41 oldu.

    Nominal teklifin 3 milyar 331 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 335,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 383,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya 2 milyar 885,1 milyon lira borçlandı.

      Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı!

      Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı!

      Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

      Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

      Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

      Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

      İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

      İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

      Sıradaki Haber