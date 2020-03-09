09.03.2020 - 14:39 | | AA
Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,41 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 331 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 335,1 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 383,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 2 milyar 885,1 milyon lira borçlandı.
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